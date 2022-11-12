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1 час назад

Как ботокс влияет на эрекцию у мужчин

Диана Товсепова

Новое исследование показало, что инъекции препарата против морщин в половой член приносят «явную пользу» мужчинам, страдающим эректильной дисфункцией.

Как ботокс влияет на эрекцию у мужчин
Фото: PxherePxhere

Исследование было опубликовано в журнале Urology после того, как группа исследователей проанализировала семь отдельных испытаний, проведенных в период с января 1990 года по июль 2021 года.

Исследованием руководил доктор Равад Абу Зар, уролог, который заявил, что испытания показали, что ботокс помог укрепить эрекцию многих участников в течение трех месяцев.

«Что касается продолжительности положительного эффекта от инъекций BoNT-A [Ботокса], в приведенных выше исследованиях описан явный положительный эффект в течение первых трех месяцев лечения», — заявил он.

Предполагается, что ботокс — миорелаксант, который обычно вводят в лицо, — помогает улучшить эрекцию, расслабляя гладкие мышцы стенок кровеносных сосудов полового члена.

В совокупности в семи испытаниях приняли участие 362 мужчины, участникам которых вводили либо ботокс, либо плацебо в основание полового члена.

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Эффективность измерялась с использованием «шкалы твердости эрекции», которая оценивает жесткость и силу полового члена по шкале от нуля до четырех.

Ноль — это самая низкая оценка (классифицируется как «половой член не увеличивается»), а четыре — самая высокая оценка («пенис полностью твердый»).

Одно испытание показало, что около половины участников улучшили свой рейтинг по шкале, в то время как второе испытание показало, что 40% импотентов смогли успешно заниматься сексом по крайней мере через три месяца после лечения.

Однако, исследователи говорят, что необходимо провести больше испытаний, чтобы использовать ботокс для лечения эректильной дисфункции.

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