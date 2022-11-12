Открытия медицины, которые подарили жизни миллионам людей

Многие не доверяют врачам, но вы даже не представляете, какой путь прошла медицина, чтобы стать такой, какой мы ее представляем сейчас. Раньше врачи проводили множество калечащих операций, а смертность росла. Но находились гении, которые совершали невероятные открытия. "Рамблер" расскажет о великих медицинских прорывах, которые спасли миллионы жизней.

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Анестезия

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До изобретения анестезии все операции были либо болезненными, либо очень быстрыми. Российский хирург Николай Пирогов проводил ампутацию за три минуты, иначе пациенты погибали от болевого шока. В виде обезболивающих выступал алкоголь, настойки и даже табачные клизмы.

Но однажды американский стоматолог Уильям Мортон решил использовать для обезболивания диэтиловый эфир. Он разработал его, потому что люди боялись посещать стоматолога и попытался создать какое-то средство от боли. Он ставил опыты на животных, лечил близких, а потом предоставил публике.

Врач продемонстрировал успешное применение ингаляционного эфира в качестве анестетика в 1846 году во время операции по удалению челюстной опухоли. Во время процедуры пациент спокойно спал, и это стало доказательством его открытия.

Антибиотики

Без антибиотиков любая инфекция угрожала жизни. Заражение туберкулезом, коклюшем или пневмонией еще 100 лет назад означало смерть.

Идея о том, что с одними микробами можно бороться с помощью других, существовала еще в XIX веке. Однако фактически первый антибиотик открыл шотландский исследователь Александр Флеминг в 1928 году. Несмотря на то что Флеминг был известен как блестящий ученый, главное открытие своей жизни он сделал благодаря беспорядку в своей лаборатории. В забытой им чашке Петри со стафилококком поселились плесневые грибы, которые уничтожили патогенные бактерии.

За свое открытие Александр Флеминг получил Нобелевскую премию, а человечество смогло успешно бороться с туберкулезом, пневмонией, малярией и другими болезнями, которые прежде считались неизлечимыми.

Химиотерапия

Лечение онкологии заболеваний всегда было опасным, потому что атипичные клетки постоянно мутируют. Остановить это смог американский детский патолог Сидни Фарбер.

В своей работе он сфокусировался на лейкемии – болезни, которая не давала ни единого шанса. В какой-то момент врач натолкнулся на исследования 30-х годов, что на возникновение в организме мегалобластной анемии может повлиять недобор витамина В12 и фолиевой кислоты. И попробовал назначить болеющим инъекции с содержанием фолатов. Но эксперимент не удался: фолиевая кислота ухудшала состояние больных.