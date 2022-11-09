Почему женщины могут испытывать оргазм во время родов

Последнее, чего могут ожидать женщины, — это почувствовать что-то приятное во время родов. Однако, на самом деле, происходит и такое, что женщина, рожая ребенка, может дойти до оргазма. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Мексиканка Рене Родригес рассказала, что никогда не думала, что роды могут быть приятным опытом, не говоря уже об «оргазме», но на деле у нее получилось дважды родить без боли. Женщина сумела испытать во время рождения своих детей не муки, а оргазм.

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Дебра Паскали-Бонаро, преподаватель по родам и доула со стажем рассказала, что опыт Родригес похож на опыт многих ее клиентов. Окситоцин выделяется как во время оргазма, так и во время родов, и матка сокращается во время обоих переживаний. Она объяснила, что часто самая удобная поза, которую могут принять роженицы, — это наклониться на коленях, что может позволить ребенку задевать центры удовольствия, такие как точка G.

Часто, по ее словам, эти ощущения могут сделать роды более легкими и менее болезненными и не обязательно должны приводить к оргазму.

Несмотря на то, что это кажется нереальным, исследования показали, что оргазм во время родов вполне реален. Так, исследование 2013 года показало, что оргазмы могут возникать в ходе вагинальных родов.

Исследователи опросили группу из более чем 100 французских акушерок, которые принимали участие в родах 206 000 детей. Они пришли к выводу, что «акушерский оргазм», как его называют с медицинской точки зрения, наблюдался у 0,3% рождений.

Кроме того, более 85 процентов акушерок во французском исследовании заявили, что верят в возможность сексуально приятных родов, а более двух третей — 69 процентов — заявили, что были свидетелями по крайней мере одного случая.

Другие причины

Беременность зависит от гормонов — в частности, от эстрогена, прогестерона и ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) . Гормоны также необходимы для деторождения и сексуальности. Понимание гормонального взаимодействия, которое происходит на протяжении всего пути, от зачатия до беременности, родов и далее, помогает понять, насколько естественно для женщины чувствовать сексуальное возбуждение именно тогда, когда она меньше всего этого ожидает.

Самое главное, окситоцин (так называемый «гормон любви») играет главную роль в родах. Во время родов окситоцин высвобождается в больших количествах — фактически, он даже используется для стимуляции или стимулирования родов. Гормон стимулирует сокращения мышц матки и увеличивает выработку простагландинов, которые также стимулируют сокращения, и он отвечает за возникновение материнских чувств.

Окситоцин также высвобождается при стимуляции сосков женщины, будь то во время секса или во время грудного вскармливания. Гормон помогает направлять молоко в сосок для кормления, а также играет большую роль в сексуальном возбуждении и оргазме. Исследование, при котором окситоцин вводили 29 парам, связывает гормон с более сильными оргазмами и большей удовлетворенностью после секса.

Бета-эндорфины хорошего самочувствия, адреналин и норадреналин также начинают действовать по мере усиления родовых схваток. Они повышают выносливость, необходимую для выполнения этой задачи и обеспечивают естественное облегчение боли. На самом деле, некоторые исследователи предполагают, что оргазм и сексуальная стимуляция могут быть недооцененным болеутоляющим средством для рожениц.

На что похож оргазм, вредит ли это ребенку и как его получить

Вы можете почувствовать сильное давление и ощущение во влагалище по мере приближения рождения вашего ребенка, а затем мощное, приятное освобождение, как физическое, так и эмоциональное.

Если вы испытываете оргазм во время родов или во время родов, то ребенку это никоим образом не повредит. Мало оснований полагать, что малыш вообще почувствует сокращения мышц тазового дна (что может случиться во время оргазма), особенно когда сильные сокращения матки происходят почти одновременно.

Есть некоторые способы увеличить шансы на получение удовольствия во время родов. В этом случае стоит подумать заранее об атмосфере в этот особенный момент. Приглушенное освещение, расслабляющие ароматы, удобное постельное белье помогут вам больше расслабиться и нейтрализовать страхи и беспокойство по поводу грядущей боли.

Подумайте, чем вы можете окружить себя во время родов, чтобы чувствовать себя более спокойно, сосредоточенно и как дома. Например, можно использовать следующие "инструменты":