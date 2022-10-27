Вред УЗИ во время беременности – миф или правда

УЗИ при беременности выполняется и имеет особую важность. Ультразвуковые исследования во время беременности включают в себя скрининги по определению врожденных аномалий плода, также они выполняются с целью определения срока беременности и контроля за ее течением.
Многие будущие мамы переживают, не навредит ли ребенку проведение ультразвуковых исследований, "Рамблер" поговорил с экспертом и спросил, является ли эта процедура опасной для малыша или воздействие современного оборудования не вредит плоду.
Но бывают и острые ситуации, когда возникают поводы для беспокойства – тогда вновь приходится делать УЗИ. В случае, когда у матери есть повод переживать, лучше будет провести исследование и успокоиться, нежели нервничать, избегая УЗИ.
А вот рентгенологические исследования несут опасность, поэтому беременным рентген не выполняется.