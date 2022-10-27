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1 час назад

Вред УЗИ во время беременности – миф или правда

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

УЗИ при беременности выполняется и имеет особую важность. Ультразвуковые исследования во время беременности включают в себя скрининги по определению врожденных аномалий плода, также они выполняются с целью определения срока беременности и контроля за ее течением.

Вред УЗИ во время беременности – миф или правда
Фото: UnsplashUnsplash

Многие будущие мамы переживают, не навредит ли ребенку проведение ультразвуковых исследований, "Рамблер" поговорил с экспертом и спросил, является ли эта процедура опасной для малыша или воздействие современного оборудования не вредит плоду.

Есть в ультразвуке один негативный фактор: воздействие ультразвуковой волны, которую плод воспринимает как беспокойство. Навредить этим невозможно, однако я все равно не рекомендовал бы проводить УЗИ слишком часто, а делать это с той частотностью, которую подразумевают рекомендации вашего гинеколога.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

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Но бывают и острые ситуации, когда возникают поводы для беспокойства – тогда вновь приходится делать УЗИ. В случае, когда у матери есть повод переживать, лучше будет провести исследование и успокоиться, нежели нервничать, избегая УЗИ.

Никакой опасности ни для матери, ни для ребенка это не несет, потому что диагностический ультразвук отличается от физиотерапевтического ультразвука.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

А вот рентгенологические исследования несут опасность, поэтому беременным рентген не выполняется.

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