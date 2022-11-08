Как прикосновения помогают бороться с алкоголизмом: исследование

Свыше пяти процентов от общего числа смертей связаны с алкоголем, подсчитали в ВОЗ. Алкозависимость имеет последствия не только для самого больного, но и для его окружения. Финские ученые создали девайс, который может стать эффективным и – что немаловажно – доступным методом борьбы с заболеванием. О ней сегодня расскажет “Рамблер”.

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В борьбе за трезвый образ жизни хороши все средства, считают нейробиологи из Университета Аалто. Они изучили влияние С-тактилей на области мозга, отвечающие за формирование и закрепление зависимостей. Стимуляция этих нервных путей позволяет подавить тягу к алкоголю. Исходя из этого факта, был создан браслет, который незаметен под одеждой, но при этом мягкими прикосновениями к коже стимулирует выработку окситоцина, дофамина. По заверению одного из создателей, нейробиолога Джулианы Харкки, девайс повышает стрессоустойчивость носителя. Активация парасимпатической системы помогает бороться с алкозависимостью.

Предполагается, что браслет станет доступным подспорьем наряду с терапией в лечении алкоголизма. Его покупка не будет предполагать наличие рецепта.