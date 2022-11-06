Что такое абсцесс простыми словами

Когда в организм проникают патогенные бактерии, он отвечает универсальной защитной реакцией — воспалением. При определенных обстоятельствах воспаление способно приобрести гнойный характер. Это и называют абсцессом. "Рамблер" выяснил, действительно ли он настолько опасен.
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Абсцесс — это гнойное образование на коже с четкими темно-красными границами по краям. В подавляющем большинстве случаев проблема вызвана попаданием бактерий и инфекций в кожный покров.
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Абсцессы могут появиться в любом месте на теле: в подмышках (подмышечные впадины), у основания позвоночника (пилонидальный абсцесс), вокруг зуба (зубной абсцесс) и в паху. Воспаление вокруг волосяного фолликула также способно привести к образованию абсцесса, который называется фурункулом.
Люди с ослабленной иммунной системой подвержены риску возникновения болезни. Это связано с тем, что у организма снижается способность противостоять инфекциям. Другие факторы риска развития абсцессов включают в себя воздействие грязной среды, контакт с людьми с определенными видами кожных инфекций, плохую гигиену и нарушение кровообращения.
По мере прогрессирования недуга образования могут «заостряться» и становиться головчатыми, после чего самопроизвольно вскрываться (прорываться). Большинство абсцессов без должного лечения продолжают распространяться по всему телу. Если инфекция попадает в более глубокие ткани кожи, у пациента может подняться температура.
Следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью, если:
болячка увеличилась в размере более 1 см и стала болезненной;
гнойное образование находится в паховой области или рядом с ней;
вследствие проблемы повысилась температура тела;
вы заметили красные полосы, означающие распространение инфекции;
Врач может вскрыть и дренировать абсцесс при помощи местной анестезии, очистив его от гноя. Болезненная область будет покрыта антисептическим раствором, а вокруг нее разложены стерильные полотенца. После того, как гнойник будет дренирован, медик вставляет в оставшуюся полость сальник на несколько дней, чтобы инфекция продолжала оттекать.
Большинство людей чувствуют себя лучше сразу после дренирования абсцесса. Если же пациент еще испытывает боль после операции, врач выпишет обезболивающие таблетки для домашнего употребления. Все язвы должны зажить через 10-14 дней.