Что такое абсцесс простыми словами

Когда в организм проникают патогенные бактерии, он отвечает универсальной защитной реакцией — воспалением. При определенных обстоятельствах воспаление способно приобрести гнойный характер. Это и называют абсцессом. "Рамблер" выяснил, действительно ли он настолько опасен.

Фото: unsplash unsplash

Абсцесс — это гнойное образование на коже с четкими темно-красными границами по краям. В подавляющем большинстве случаев проблема вызвана попаданием бактерий и инфекций в кожный покров.

Видео дня

Абсцессы могут появиться в любом месте на теле: в подмышках (подмышечные впадины), у основания позвоночника (пилонидальный абсцесс), вокруг зуба (зубной абсцесс) и в паху. Воспаление вокруг волосяного фолликула также способно привести к образованию абсцесса, который называется фурункулом.

Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением КДЦ

Люди с ослабленной иммунной системой подвержены риску возникновения болезни. Это связано с тем, что у организма снижается способность противостоять инфекциям. Другие факторы риска развития абсцессов включают в себя воздействие грязной среды, контакт с людьми с определенными видами кожных инфекций, плохую гигиену и нарушение кровообращения.

По мере прогрессирования недуга образования могут «заостряться» и становиться головчатыми, после чего самопроизвольно вскрываться (прорываться). Большинство абсцессов без должного лечения продолжают распространяться по всему телу. Если инфекция попадает в более глубокие ткани кожи, у пациента может подняться температура.

Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением КДЦ

болячка увеличилась в размере более 1 см и стала болезненной;

гнойное образование находится в паховой области или рядом с ней;

вследствие проблемы повысилась температура тела;

вы заметили красные полосы, означающие распространение инфекции; Следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью, если:

Врач может вскрыть и дренировать абсцесс при помощи местной анестезии, очистив его от гноя. Болезненная область будет покрыта антисептическим раствором, а вокруг нее разложены стерильные полотенца. После того, как гнойник будет дренирован, медик вставляет в оставшуюся полость сальник на несколько дней, чтобы инфекция продолжала оттекать.

Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением КДЦ