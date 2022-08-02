Как убрать гнойные пробки на миндалинах

Все это говорит о том, что ваши миндалины не справляются с очень важной защитной функцией в нашем организме, а сама её ткань является источником инфекции. С этим обязательно надо обратиться за помощью к ЛОР-врачу.



Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург