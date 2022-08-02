Как убрать гнойные пробки на миндалинах

По словам медика, гнойные пробки - неблагоприятный симптом. Если они есть у человека, это сигнализирует о том, что он страдает хроническим тонзиллитом, а иногда и тяжелыми, острыми формами ангины.
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Все это говорит о том, что ваши миндалины не справляются с очень важной защитной функцией в нашем организме, а сама её ткань является источником инфекции. С этим обязательно надо обратиться за помощью к ЛОР-врачу.
Многие пытаются самостоятельно избавиться от гнойных пробок в горле: полоскают, спринцуют, выдавливают ватными палочками или дисками, орошают сложными лекарственными составами и так далее. Однако делать это без предварительной консультации врача запрещено. Как объяснил Максим Елисеев, это приведет к тому, что миндалины очистятся неравномерно, поверхностно.
При интенсивных и неправильных движениях можно даже повредить нежную ткань миндалины, вызвав кровотечение. А также не стоит забывать, на ткань миндалины может попасть новая инфекция, что спровоцирует обострение.
На сегодняшний день одним из официально эффективно признанных методов, направленных на санацию, является процедура на аппарате "Тонзилор". Она выполняется квалифицированным специалистом под прямым контролем. В среднем необходимо 7-10 сеансов с регулярной частотой в течение года. Тогда можно рассчитывать, что вы проводите достаточный уход и санацию миндалин.