Как стресс влияет на пищеварение

Первым при стрессе страдает желудок, пока одни бегают в уборную каждые пять минут, другие сталкиваются с запорами. "Рамблер" узнал, почему это проиcходит.
Американские нейрофизиологи выяснили, что гормон любви и привязанности окситоцин связывает стресс и устройство нашего желудочно-кишечного тракта. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Physiology.
Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания отследили в мозге крыс нейросети, на которые действует окситоцин в ответ на стресс и измеряли моторику желудка и кишечника животных.
Выяснилось, что стресс активирует нейронные цепи окситоцина, которые вызывают вздутие живота и тошноту, и одновременно ускоряют транзит по толстой кишке, из-за чего возникает диарея. В связи с этим, способность адекватно реагировать на стресс важна для нормальных физиологических функций.
Если вы заметили, что у вас возникают проблемы с желудком на почве стресса, можно позаботиться о себе: принять слабильное или пробиотик, выпить клетчатку — это безопасно, так как клетчатся является пищевой добавкой. В случае, если превентивные меры не помогают, необходимо обратиться к врачу.
Хронические воспалительные изменения слизистой оболочки желудка могут провоцировать очаговые воспалительные процессы, а затем и рак желудка. Поэтому важно сокращать количество стресса, уметь обрабатывать его с помощью работы с психологом и лечить ментальные болезни как и физические. Для этого необходимо обратиться к психиатру.