Как стресс влияет на пищеварение

Первым при стрессе страдает желудок, пока одни бегают в уборную каждые пять минут, другие сталкиваются с запорами. "Рамблер" узнал, почему это проиcходит.

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Американские нейрофизиологи выяснили, что гормон любви и привязанности окситоцин связывает стресс и устройство нашего желудочно-кишечного тракта. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Physiology.

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания отследили в мозге крыс нейросети, на которые действует окситоцин в ответ на стресс и измеряли моторику желудка и кишечника животных.

Выяснилось, что стресс активирует нейронные цепи окситоцина, которые вызывают вздутие живота и тошноту, и одновременно ускоряют транзит по толстой кишке, из-за чего возникает диарея. В связи с этим, способность адекватно реагировать на стресс важна для нормальных физиологических функций.

Если вы заметили, что у вас возникают проблемы с желудком на почве стресса, можно позаботиться о себе: принять слабильное или пробиотик, выпить клетчатку — это безопасно, так как клетчатся является пищевой добавкой. В случае, если превентивные меры не помогают, необходимо обратиться к врачу.