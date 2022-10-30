Чем на самом деле опасна анестезия

Сегодня различные виды анестезии используются в разных отрослях медицины: местная, регионарная, спинальная, эпидуральная, эндотрахеальная. И для каждого вида анестезии существуют свои показания и противопоказания. "Рамблер" выяснил, чем может быть опасна анестезия.

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Часть медицинских манипуляций можно использовать разные виды анестезии, иногда даже это может зависеть от пожелания самого пациента, в случае отсутствия противопоказаний. Но некоторые виды медицинских вмешательств можно проводить только используя один вариант анестезии. Бывают случаи комбинированного наркоза.

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Анестезия существует десятки лет и не перестает совершенствоваться. Появляются новые современные препараты, которые обладают минимальным токсическим эффектом, новые схемы ведения наркоза и подготовки пациента к нему. Это позволяет безопасно проводить подготовку к операции без неблагоприятного воздействия на организм пациента.

Современные реалии таковы, что если пациенту показан какой-либо вид анестезии, это происходит неспроста, значит он нуждается в каком-то лечении или манипуляции и без этого обойтись нельзя. Любое вмешательство в наш организм не проходит бесследно, но что косается вопроса анестезии, можно с уверенностью сказать, это тот раздел медицины который не перестает также расти и развиваться, повышая свою безопасность.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Достоверно утверждать, вреден ли наркоз для человеческого организма или нет, не возьмется ни один анестезиолог из-за недостатка достоверных исследований.

По статистике, на 250 000 операций приходится один летальный исход. К сравнению, если говорить об автомобильных катастрофах, то здесь статистика смертности 1 к 10 000. При этом проснуться и почувствовать боль во время операции нереально, так как врачи следят за показателями пациента.