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1 час назад

Американские ученые предложили диагностировать болезнь Паркинсона по кожному салу

Мария Кимакович

Результатами исследований поделились ученые из Манчестерского университета. Их умозаключения опубликованы в журнале Journal of the American Chemical Society.

По словам ученых, у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, меняется химический состав кожного сала. Причем происходит это задолго до появления первых видимых симптомов заболевания: проблем с координацией, тремора головы и конечностей.

Свою гипотезу ученые подтвердили исследованием. Они сравнили пробы кожного сала 79 пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, с 71 образцом здоровых людей. В результате исследователи обнаружили более 4 000 соединений, в 500 из которых выявили изменения, которые появились во время болезни.

В результате ученые предложили для выявления болезни Паркинсона до появления ее очевидных симптомов брать у пациентов мазок с кожи. Правда, сделать это можно будет лишь в ближайшем, как надеются эксперты, будущем. Пока же работа над методом выявления болезни продолжается.

Ранее ученые доказали, что высокое давление ускоряет развитие деменции.

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