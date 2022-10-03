Результатами исследований поделились ученые из Манчестерского университета. Их умозаключения опубликованы в журнале Journal of the American Chemical Society.

По словам ученых, у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, меняется химический состав кожного сала. Причем происходит это задолго до появления первых видимых симптомов заболевания: проблем с координацией, тремора головы и конечностей.

Свою гипотезу ученые подтвердили исследованием. Они сравнили пробы кожного сала 79 пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, с 71 образцом здоровых людей. В результате исследователи обнаружили более 4 000 соединений, в 500 из которых выявили изменения, которые появились во время болезни.

В результате ученые предложили для выявления болезни Паркинсона до появления ее очевидных симптомов брать у пациентов мазок с кожи. Правда, сделать это можно будет лишь в ближайшем, как надеются эксперты, будущем. Пока же работа над методом выявления болезни продолжается.