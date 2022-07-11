Раскрыта привычка, вызывающая преждевременную смерть

Ученые раскрыли пищевую привычку, которая может грозить преждевременной смертью. По словам экспертов, в группе риска находятся люди, которые привыкли досаливать пищу.

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В исследовании, которое провели американские ученые из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане, приняли участие более пятисот тысяч человек.

По данным, опубликованным в журнале European Heart Journal, натрий, который входит в состав пищевой соли, увеличивает риск развития рака, а также приводит к повышенному давлению и инсульту.

"В западной диете соль, добавляемая за столом, составляет 6-20% от общего потребления вещества. Это дает уникальную возможность оценить связь между потреблением натрия и риском смерти",

– подчеркнул профессор Лу Ци.

За участниками исследования наблюдали в среднем девять лет. Преждевременная смерть была определена как наступившая в возрасте до 75 лет.

В ходе работы ученые пришли к выводу, что у тех, кто любит досаливать блюда, риск преждевременной смерти на 28% выше по сравнению с теми, кто никогда не добавлял в пищу соль или делал это крайне редко.

Употребление фруктов и овощей снижает эти риски, поскольку эти продукты богаты калием, который оказывает защитный эффект.

По мнению Лу Ци, даже незначительное снижение потребления соли или полный отказ от пищевой добавки могут существенно улучшить состояние здоровья.