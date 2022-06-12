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49 минут назад

Стало известно о смертельной опасности кетодиеты

Мира Маркина

Издание "Москва 24" со ссылкой на слова врача-диетолога сообщило о том, какой вред может нанести организму распространенная и любимая многими кетодиета.

Стало известно о смертельной опасности кетодиеты
Фото: Pexels.comPexels.com

Кетодиета - это низкоуглеводная система питания. Диетолог Егана Королева объяснила, что изначально такой тип питания был предназначен для больных эпилепсией. А уже позже люди стали использовать диету с целью сбросить лишний вес.

«Суть диеты в том, что на килограмм массы тела нужен один грамм белка. Жиров должно быть в четыре раза больше — четыре грамма на килограмм массы тела, а углеводов — в четыре раза меньше. То есть получается около 15 граммов углеводов, если вы весите 60 килограммов» - объясняет диетолог.

Однако, по словам специалиста, эта диета далеко не всем подходит. Дело в том, что из-за такого количества жиров, очень велика вероятность образования бляшек в сосудах, что чревато серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями вплоть до инфаркта миокарда. Такой прогноз актуален практически для 50% соблюдающих кетодиету. Потому не стоит без консультации специалистов самостоятельно кардинально менять типы питания. Для начала, перейдите на здоровое питание - это лучший вариант как для организма в целом, так и для вашей фигуры.

Ранее мы писали о том, какие нетипичные симптомы могут говорить об онкологических заболеваниях.

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