Стало известно о смертельной опасности кетодиеты

Кетодиета - это низкоуглеводная система питания. Диетолог Егана Королева объяснила, что изначально такой тип питания был предназначен для больных эпилепсией. А уже позже люди стали использовать диету с целью сбросить лишний вес.

«Суть диеты в том, что на килограмм массы тела нужен один грамм белка. Жиров должно быть в четыре раза больше — четыре грамма на килограмм массы тела, а углеводов — в четыре раза меньше. То есть получается около 15 граммов углеводов, если вы весите 60 килограммов» - объясняет диетолог.

Однако, по словам специалиста, эта диета далеко не всем подходит. Дело в том, что из-за такого количества жиров, очень велика вероятность образования бляшек в сосудах, что чревато серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями вплоть до инфаркта миокарда. Такой прогноз актуален практически для 50% соблюдающих кетодиету. Потому не стоит без консультации специалистов самостоятельно кардинально менять типы питания. Для начала, перейдите на здоровое питание - это лучший вариант как для организма в целом, так и для вашей фигуры.