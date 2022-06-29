Ученые нашли вещества, эффективные против гепатита Е

Ученые Рурского университета нашли вещества, которые могут быть эффективны против гепатита E (ВГЕ). Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Antiviral Research.

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В качестве предмета исследования были выбраны рокаглаты — растительные вещества, которые выделяются из красного дерева. Они могут оказывать подавливающее действие на раковые клетки, а также в 2008 году выяснилось, что рокаглаты эффективны против РНК-содержащих вирусов: Эбола, Зика и SARS-CoV-2.

Так, ученые решили протестировать то, как вещества работают против вируса гепатита. Всего в эксперименте участвовали 205 растительных соединений. Успешность работы веществ они определяли по количеству вырабатываемого белка. Оказалось, что ингибирующая концентрация трех наиболее эффективных рокаглатов составляет 0,5-3 наномолей. В дальнейшем ученые планируют изучить то, насколько токсичны и эффективны эти соединения в работе с живым организмом.