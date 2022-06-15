Борщевик - это крупное травянистое растение, которое широко распространилось по территории России. Его причисляют к разряду ядовитых растений. Хотя с ним и достаточно активно борются, уничтожая заросли, но способ его размножения не позволяет это сделать достаточно полноценно.

Борщевик опасен для людей. В его стеблях содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам, и вызывающие дерматит и сильные ожоги. Смотрите видео о том, чем опасен борщевик и что специалисты говорят о распространении его по стране.

При удалении его с дачных участков и прилегающей территории нужно быть предельно внимательным. Использовать защитную одежду, закрывающую все участки кожи, в том числе перчатки и очки, ведь даже незначительный контакт с мельчайшими частичками осевшими на коже может дать реакцию. Лучше избавляться от борщевика в вечернее время, после захода солнца, чтобы вероятность реакции была минимальной.