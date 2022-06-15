Названы популярные продукты, провоцирующие рак

Президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», профессор Давид Заридзе рассказал о популярных продуктах, употребление которых может стать причиной развития рака. Об этом сообщает «Доктор Питер».

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Заридзе объяснил, что довольно часто причиной развития онкологии становится неправильный образ жизни: небольшая активность, отсутствие отдыха, вредные привычки, неправильное питание и плохое состояние окружающей среды.

Он также рассказал, какие продукты провоцируют развитие рака.

«Однозначно канцерогенным фактором признали обработанные мясные продукты. К ним относятся колбаса, ветчина, сосиски. В нашей стране их очень уважают. Речь идет не о том, чтобы не прикасаться к таким продуктам, но уж точно они не должны быть основной едой»

Заридзе привел пример того, что должно быть в рационе у тех, кто не хочет заболеть раком, а также посоветовал увеличивать физическую активность.

«Питаться надо простыми овощами, побольше зелени, фруктов. Это реально снижает риск возникновения онкологии. Питание должно быть разнообразным, без табу, просто делать упор на растительной пище, рыбе, птице»