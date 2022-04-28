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2 часа назад

Искусственный интеллект научили обнаруживать ранние признаки рака поджелудочной железы

Мира Маркина

Исследователи из медицинского центра Cedars-Sina в Лос-Анджелесе научили модель с использованием искусственного интеллекта распознавать признаки аденокарциномы протоков поджелудочной железы (PDAC) за годы до того, как диагноз может быть поставлен врачом. Научная работа опубликована в журнале Cancer Biomarkers.

Искусственный интеллект научили обнаруживать ранние признаки рака
Фото: PixabayPixabay

Исследование должно помочь пациентам, проходящим компьютерную томографию в связи с болями в животе и другими проблемами. Так как данные симптомы характерны для многих заболеваний, а специфических диагностических биомаркеров у этого вида рака не существует, часто диагноз ставят только на поздних стадиях заболевания, когда удаление опухоли уже невозможно. Аденокарцинома протоков поджелудочной железы занимает четвертое место по смертности.

Ученые выявили 4000 особенностей преддиагностических КТ-сканирований, которые не воспринимаются человеческим глазом, но потенциально позволяют прогнозировать PDAC. Также специалисты разработали классификатор, выполняющий прогнозирование заболевания. Они использовали 108 ретроспективных КТ от 72 пациентов: по 36 сканов от каждой здоровой контрольной, преддиагностической и диагностической группы.

Модель искусственного интеллекта нашла текстурные различия на поверхности поджелудочной железы у пациентов с онкологией и у здоровых людей. Они могут быть результатом молекулярных изменений, происходящих при развитии рака поджелудочной железы. Система достигла средней точности классификации заболевания на 86%.

Ранее онколог назвал ранние признаки рака желудка.

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