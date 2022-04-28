Искусственный интеллект научили обнаруживать ранние признаки рака

Исследователи из медицинского центра Cedars-Sina в Лос-Анджелесе научили модель с использованием искусственного интеллекта распознавать признаки аденокарциномы протоков поджелудочной железы (PDAC) за годы до того, как диагноз может быть поставлен врачом. Научная работа опубликована в журнале Cancer Biomarkers.

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Исследование должно помочь пациентам, проходящим компьютерную томографию в связи с болями в животе и другими проблемами. Так как данные симптомы характерны для многих заболеваний, а специфических диагностических биомаркеров у этого вида рака не существует, часто диагноз ставят только на поздних стадиях заболевания, когда удаление опухоли уже невозможно. Аденокарцинома протоков поджелудочной железы занимает четвертое место по смертности.

Ученые выявили 4000 особенностей преддиагностических КТ-сканирований, которые не воспринимаются человеческим глазом, но потенциально позволяют прогнозировать PDAC. Также специалисты разработали классификатор, выполняющий прогнозирование заболевания. Они использовали 108 ретроспективных КТ от 72 пациентов: по 36 сканов от каждой здоровой контрольной, преддиагностической и диагностической группы.