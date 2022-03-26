Почему нельзя себя пощекотать: видео

Если человека кто-то щекочет, он начинает смеяться и рефлекторно двигаться, при этом, если он трогает себя сам, никакой реакции на прикосновения в этих же чувствительных местах не происходит. Почему так, рассказываем в материале "Рамблера".
На данный момент нет общепринятого научного объяснения щекотки. Врач-невролог с 18-летним стажем Алиса Коротина рассказала в своем TikTok-аккаунте, что это эволюционный рефлекс. Согласно данной точке зрения, щекотка — это пассивная защитная реакция организма, доставшаяся людям в ходе эволюции.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, почему мы не реагируем на свои щекотки.
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