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5 часов назад

Ученые назвали продукт, ускоряющий старение кожи

К ускорению старения приводит чрезмерное употребление сахара. Об этом сообщает Sina со ссылкой на британского ученого, профессора Дэвида Ганна.

Назван продукт, ускоряющий старение кожи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученый проанализировал лица шестисот человек, измерив их уровень сахара в крови, а затем разделил участников на четыре группы.

Выяснилось, что у людей с более низким уровнем сахара кожа выглядела значительно моложе. Ученый считает, что сахар повреждает сосуды и по-другому влияет на организм.

"Производство свободных радикалов — вот "главный виновник" старения. Без вмешательства антиоксидантов клетки начинают гибнуть в большом количестве", — сообщается в статье.

Кожа в результате становится сухой и на ней появляются мелкие морщинки, а никакие уходовые средства с этим не справляются. Со временем морщины углубляются, а кожа теряет эластичность и мягкость.

Ученые отмечают, что все же полностью отказываться от сахара нельзя, но следует уменьшить потребление некоторых продуктов. При этом отказываться от фруктов и риса не стоит.

"Употребляйте в пищу как можно меньше кока-колы, мороженого, макарон и других мучных изделий", — рекомендовал автор.

Также исследователь советует максимально снизить потребление алкоголя и трансжирных кислот, содержащихся сэндвичах, копченых и жареных продуктах, пирогах и печенье.

Ранее мы писали об ускоренном старении из-за коронавируса.

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