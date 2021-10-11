Реально ли избежать старения

По статистике, в 2019 году каждый 11-й человек был старше 65 лет. По прогнозам, к 2050 году эту возрастную отметку будет перешагивать уже каждый шестой россиянин.

Старение — это биологический процесс постепенной деградации частей тела и внутренних органов. На сегодняшний день замедлить его невозможно, но это реально сделать в обозримом будущем. Ученые в ходе множества проведенных на животных исследований нашли способ. Подробнее об этом смотрите в видео.