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Реально ли избежать старения

Катерина Саломе
1 час назад

По статистике, в 2019 году каждый 11-й человек был старше 65 лет. По прогнозам, к 2050 году эту возрастную отметку будет перешагивать уже каждый шестой россиянин.

Старение — это биологический процесс постепенной деградации частей тела и внутренних органов. На сегодняшний день замедлить его невозможно, но это реально сделать в обозримом будущем. Ученые в ходе множества проведенных на животных исследований нашли способ. Подробнее об этом смотрите в видео.

Нередко пожилые люди сталкиваются с такой проблемой. как деменция. Ранее мы писали о том, можно ли предотвратить старческое слабоумие.

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