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Можно ли предотвратить старческое слабоумие

Мария Иглина
54 минуты назад

Каждые несколько секунд кому-то на Земле ставят диагноз старческого слабоумия. Деменцию также часто называют "всемирной катастрофой, которая лишь ждет своего часа". "Рамблер" расскажет, можно ли предупредить это заболевание и, если да, то как.

Можно ли предотвратить старческое слабоумие
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как правило, первые признаки старческого слабоумия появляются в пожилом возрасте, однако необратимые изменения в мозге начинаются намного раньше. И то, насколько эти изменения будут сильны и удастся ли их сбалансировать, зависит от образа жизни человека.

В первую очередь, медики уверены, что нужно не только не курить и не злоупотреблять алкоголем, но и правильно питаться. Также избежать деменции помогут постоянные занятия спортом и профилактика гипертонии и диабета.

Но важнее всего поддерживать мозг в тонусе, укреплять нейронные связи, необходимые для функционирования неповрежденных участков нервной системы после 60 лет. Для этого необходимо чаще читать, учиться чему-то новому. Также отлично помогают компьютерные игры и простейшие тесты на внимание и память.

А канадские нейробиологи выяснили, что у тех, кто умеет играть на музыкальных инструментах, высокие шансы избежать проблем с мозгом в старости. Дело в том, что регулярное музицирование улучшает когнитивные способности у пожилых людей и предотвращает потерю кратковременной памяти.

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