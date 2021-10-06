Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.85
Войти в почту

Ловушка самостимуляции: что такое дофаминовая яма

Катерина Саломе
7 часов назад

По статистике ВОЗ, более 260 миллионов людей в мире страдает от клинической депрессии. Одним из факторов ее развития считается так называемая дофаминовая яма.

Дофамин - это медиатор системы мотивации. Такое свойство гормона было обнаружено шведским ученым Арвидом Карлссоном в 1958 году. До этого момента он считался лишь предшественником адреналина и норадреналина.

Гормон дофамин работает в связке с серотонином. И если один из них отвечает за удовольствия и наслаждения, то другой — за эмоциональное равновесие. Но порой в организме их баланс нарушается, что и приводит как раз-таки к своего рода "ямам". О том, что они собой представляют, смотрите в ролике.

К слову, определенную роль гормоны играют и в развитии деменции. Ранее мы писали о том, можно ли предотвратить старческое слабоумие.

Наука,Видео,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители