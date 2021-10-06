Ловушка самостимуляции: что такое дофаминовая яма

По статистике ВОЗ, более 260 миллионов людей в мире страдает от клинической депрессии. Одним из факторов ее развития считается так называемая дофаминовая яма.

Дофамин - это медиатор системы мотивации. Такое свойство гормона было обнаружено шведским ученым Арвидом Карлссоном в 1958 году. До этого момента он считался лишь предшественником адреналина и норадреналина.

Гормон дофамин работает в связке с серотонином. И если один из них отвечает за удовольствия и наслаждения, то другой — за эмоциональное равновесие. Но порой в организме их баланс нарушается, что и приводит как раз-таки к своего рода "ямам". О том, что они собой представляют, смотрите в ролике.