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Что происходит с телом, когда мы выпиваем

Катерина Саломе
6 часов назад

Влияние алкоголя на организм во многом обусловлено генетикой. У каждого из нас есть ген, отвечающий за метаболизм алкоголя — алкогольдегидрогеназа. Этот фермент отвечает за то, как быстро выводится из организма этиловый спирт, насколько сильным будет отравление и интоксикация.

Также этот ген отвечает за формирование алкогольной зависимости. У одних он более активен, у других менее: кто-то от одной рюмки теряет контроль, а некоторым и пара бутылок не приносят расслабления.

Когда мы выпиваем даже один бокал алкоголя, этиловый спирт мгновенное всасывается в кровь. Она разносит продукты распада спирта по всему телу. Смотрите видео, чтобы узнать, какие реакции в этот момент происходят организме.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя.

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