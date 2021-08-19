Что происходит с телом, когда мы выпиваем

Влияние алкоголя на организм во многом обусловлено генетикой. У каждого из нас есть ген, отвечающий за метаболизм алкоголя — алкогольдегидрогеназа. Этот фермент отвечает за то, как быстро выводится из организма этиловый спирт, насколько сильным будет отравление и интоксикация.

Также этот ген отвечает за формирование алкогольной зависимости. У одних он более активен, у других менее: кто-то от одной рюмки теряет контроль, а некоторым и пара бутылок не приносят расслабления.

Когда мы выпиваем даже один бокал алкоголя, этиловый спирт мгновенное всасывается в кровь. Она разносит продукты распада спирта по всему телу. Смотрите видео, чтобы узнать, какие реакции в этот момент происходят организме.