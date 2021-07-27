Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя

Британские ученые оценили риск развития инфаркта, инсульта и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от их ежедневной дозы алкоголя.

Например, у тех, кто выпивает полбокала вина в день, риски даже ниже, чем у непьющих, а у потребляющих бокал вина или бутылку пива в день — примерно такие же. Об этом сообщает BMC Medicine.

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Ученые из Университетского колледжа Лондона использовали в своем исследовании базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank, а также результаты предыдущих 12 исследований.

Всего они собрали сведения по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями — случаи инфарктов, инсультов, стенокардии или смерти от сердечного приступа за последние 20 лет, а также информацию об их среднем потреблении алкоголя.

Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти ученые выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день. У тех, кто ежедневно выпивал 15 граммов (половина бокала) риск был чуть выше, но меньше, чем у тех, кто не пьет совсем. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

"Наши результаты показывают, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не нужно полностью отказываться от употребления алкоголя, чтобы предотвратить сердечные приступы, инсульты или стенокардию, но они могут снизить свое еженедельное потребление алкоголя", — приводятся в пресс-релизе.

Риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50 процентов ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине — на 21 процент ниже.

Авторы считают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. У тех же, кто пьет больше, риск острых сердечных заболеваний возрастает.