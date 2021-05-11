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Правда ли, что наш мозг работает всего на 10 процентов

Катерина Саломе
6 часов назад
Ученые неоднократно проводили исследования мозга человека и до сих пор изучают этот орган. С помощью аппарата МРТ они смогли визуализировать мозг и изучить его активные и неактивные области. Согласно исследованиям, за наши действия и процессы отвечает не весь мозг, а только определенные участки. Например, за зрение отвечает один участок, за слух — совершенно другой, за речь — третий и так далее.
Более того, бытует мнение, что человек использует свой мозг только на 10%. И этих немногочисленных процентов хватает на разработку информационных технологий, лекарств, изучение космоса и многое другое. Смотрите видео и узнаете, так ли это на самом деле.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, возможно ли создать мозг в лаборатории.
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