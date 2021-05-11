Правда ли, что наш мозг работает всего на 10 процентов

Ученые неоднократно проводили исследования мозга человека и до сих пор изучают этот орган. С помощью аппарата МРТ они смогли визуализировать мозг и изучить его активные и неактивные области. Согласно исследованиям, за наши действия и процессы отвечает не весь мозг, а только определенные участки. Например, за зрение отвечает один участок, за слух — совершенно другой, за речь — третий и так далее.