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Возможно ли создать мозг в лаборатории

Катерина Саломе
6 часов назад
Мозг — это сложный орган, который является частью центральной нервной системы. Он расположен в передней и верхней части черепной полости, а также присутствует во всех позвонках. В черепной коробке мозг плавает в прозрачной жидкости, называемой спинномозговой жидкостью, которая дает ему как физическую защиту, так и иммунитет.
Этот орган состоит не из миоцитов, а из миллионов нейронов, связанных между собой при помощи аксонов и дендритов. Каждый по отдельности и все вместе они регулируют функции нашего мозга и тела. Наше дыхание, питание и сон, способность рассуждать, влюбляться и спорить, - все это контролируется им.
Смотрите видео и узнаете, возможно ли создать мозг в лаборатории.
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