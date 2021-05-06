Возможно ли создать мозг в лаборатории

Мозг — это сложный орган, который является частью центральной нервной системы. Он расположен в передней и верхней части черепной полости, а также присутствует во всех позвонках. В черепной коробке мозг плавает в прозрачной жидкости, называемой спинномозговой жидкостью, которая дает ему как физическую защиту, так и иммунитет.

Этот орган состоит не из миоцитов, а из миллионов нейронов, связанных между собой при помощи аксонов и дендритов. Каждый по отдельности и все вместе они регулируют функции нашего мозга и тела. Наше дыхание, питание и сон, способность рассуждать, влюбляться и спорить, - все это контролируется им.