Почему в голове «заедают» песни

Исследования показывают, что 98 процентов людей хотя бы один раз в своей жизни сталкивались с навязчивыми мелодиями, которые они не могут «выкинуть» из головы. Мы страдаем от одолевающей нас песни, звучащей в голове час, два, а порой чуть ли не сутки напролет. Будь то очередной поп-хит или детская песенка — мотив прокручивается снова и снова, что мешает сосредоточиться, отвлекает от работы или не дает уснуть.