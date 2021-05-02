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Почему в голове «заедают» песни

Катерина Саломе
8 часов назад
Исследования показывают, что 98 процентов людей хотя бы один раз в своей жизни сталкивались с навязчивыми мелодиями, которые они не могут «выкинуть» из головы. Мы страдаем от одолевающей нас песни, звучащей в голове час, два, а порой чуть ли не сутки напролет. Будь то очередной поп-хит или детская песенка — мотив прокручивается снова и снова, что мешает сосредоточиться, отвлекает от работы или не дает уснуть.
Когнитивный зуд, или «ушной червь», — так называют этот эффект ученые. Давно известно, что этот прием успешно используют рекламные агентства, вставляя несложные мелодии в рекламу для донесения своего послания.
Смотрите видео, чтобы разобраться в природе синдрома «застрявшей» песни.
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