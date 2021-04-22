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Правда ли, что разговаривать во сне опасно

Катерина Саломе
1 час назад
Зачастую разговоры во сне безвредны, хотя и могут удивить, а то и рассмешить соседей по комнате. Сомнилоквия - распространенное явление и редко считается медицинской проблемой. Вы можете произносить длинные фразы, а можете выкрикивать что-то невнятное. У каждого это явление проявляется по-разному.
Смотрите видео и узнаете, когда разговоры во сне — опасный симптом.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что
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