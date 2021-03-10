Ученые выяснили, что главная причина старения мозга и развития старческих заболеваний — это потеря миелина — вещества, образующего оболочку нервных волокон. Нейробиологи из Великобритании, Германии и Италии опубликовали свои выводы в журнале Aging Cel.

При этом они даже определили ген, который отвечает за выработку миелина. а такие данные смогут помочь в будущем создать лекарство для омоложения мозга.

Аксоны, нервные волокна и "провода" мозга, обеспечивают связь между мозговыми клетками. При этом они покрыты миелином, который действует как защитная и электроизолирующая оболочка вокруг этих проводов.

Когда эта оболочка нарушается, то уменьшается эффективность и скорость нейронных процессов, что приводит к "замедлению" мозга, снижению когнитивных функций и развитию некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или рассеянный склероз.

Исследователи выяснили, что клетки, которые отвечают за восстановление миелина с возрастом работают менее эффективно и выявили ключевой ген, который связан с этим процессом.

"Все знакомы с серым веществом мозга, но очень немногие знают о белом веществе, которое состоит из изолированных "электрических проводов", соединяющих различные части нашего мозга, — приводятся в пресс-релизе Портсмутского университета слова руководителя исследования профессора Артура Батта (Arthur Butt) из Школы фармацевтики и биомедицинских наук. — Ключевая особенностью стареющего мозга — прогрессирующая потеря белого вещества и миелина, что приводит к разрушительным последствиям для функции мозга и когнитивному снижению".

Олигодендроциты, клетки мозга, вырабатывающие миелин, на протяжении всей жизни должны заменяться стволовыми клетками, но с возрастом этот процесс замедляется. Причину этого ранее ученые не могли определить.

Однако сейчас, сравнивая геномы молодых и старых мышей, исследователи определили, какие процессы с возрастом нарушаются. Это позволило понять, почему пополнение олигодендроцитов и вырабатываемого ими миелина снижается в стареющем мозге.

"Мы определили ген GPR17, связанный с этими специфическими предшественниками, как наиболее уязвимый при старении мозга, и то, что потеря GPR17 связана со сниженной способностью этих предшественников активно работать, чтобы заменить потерянный миелин", — говорит первый автор статьи доктор Андреа Ривера (Andrea Rivera) из Института анатомии человека Университета Падуи.

Ученые отметили, что такие выводы положат начало большой работе по поиску способов "омоложения" клеток.