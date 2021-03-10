Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Ученые нашли способ предотвратить опасную форму рака 

Мира Маркина 10 марта 2021
Ученые нашли способ предотвратить опасную форму рака
Фото: depositphotos.com
Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что раковые опухоли окружены эластичной пленкой, которая становится жестче по мере разрастания дефектных тканей. Это ограничивает способность злокачественных клеток образовывать метастазы, которые наблюдается при особо опасных формах болезни, и помогает сдерживать рост опухоли. Об открытии исследователей сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Базальная мембрана представляет собой тонкий неклеточный слой, окружающий не только раковые опухоли, но и здоровые ткани. Она является физической опорой, которая удерживает органы, придает им форму и обеспечивает пути миграции клеток. При раке злокачественные клетки должны нарушить целостность мембраны, чтобы мигрировать в другую часть человеческого тела и начать образование метастазов.
Чтобы исследовать свойства базальной мембраны, окружающей опухоль, ученые использовали атомно-силовую микроскопию, при которой микроскопический зонд воздействовал на тонкую оболочку. Образцом послужила выращенная культура клеток рака груди, которые выделяют белки, формирующие мембрану вокруг опухолевых сфероидов. Внутрь сфероидов через крошечные иглы нагнеталась жидкость, в результате чего мембрана раздувалась, отделяясь от клеток. Это позволило измерить эластичность оболочки.
Как выяснилось, мембрана остается эластичной по мере раздувания, но увеличивает жесткость, что обеспечивает некоторый контроль над ростом опухоли. Это отличает оболочку от других типов эластичных материалов, которые при надувании могут лопнуть. В этом случае раковые опухоли могли бы стать для организма более опасными.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какие симптомы указывают на рак языка.
Видео дня. Странные вещи, найденные рентгеном
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему инфаркт чаще случается у молодых
06:07
Почему инфаркт чаще случается у молодых
Болезни и лекарства
Почему так плохо во время похмелья
05:06
Почему так плохо во время похмелья
Наука
Почему постоянно хочется интимной близости
05:37
Почему постоянно хочется интимной близости
Наука
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
04:41
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
Наука
Самые странные вещи, найденные рентгеном
09:07
Самые странные вещи, найденные рентгеном
Наука
Кому грозит язва желудка
06:10
Кому грозит язва желудка
Болезни и лекарства
10 самых опасных вирусов в мире
06:13
10 самых опасных вирусов в мире
Наука
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение