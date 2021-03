Ученые нашли способ предотвратить опасную форму рака 

Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что раковые опухоли окружены эластичной пленкой, которая становится жестче по мере разрастания дефектных тканей. Это ограничивает способность злокачественных клеток образовывать метастазы, которые наблюдается при особо опасных формах болезни, и помогает сдерживать рост опухоли. Об открытии исследователей сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Базальная мембрана представляет собой тонкий неклеточный слой, окружающий не только раковые опухоли, но и здоровые ткани. Она является физической опорой, которая удерживает органы, придает им форму и обеспечивает пути миграции клеток. При раке злокачественные клетки должны нарушить целостность мембраны, чтобы мигрировать в другую часть человеческого тела и начать образование метастазов.

Чтобы исследовать свойства базальной мембраны, окружающей опухоль, ученые использовали атомно-силовую микроскопию, при которой микроскопический зонд воздействовал на тонкую оболочку. Образцом послужила выращенная культура клеток рака груди, которые выделяют белки, формирующие мембрану вокруг опухолевых сфероидов. Внутрь сфероидов через крошечные иглы нагнеталась жидкость, в результате чего мембрана раздувалась, отделяясь от клеток. Это позволило измерить эластичность оболочки.

Как выяснилось, мембрана остается эластичной по мере раздувания, но увеличивает жесткость, что обеспечивает некоторый контроль над ростом опухоли. Это отличает оболочку от других типов эластичных материалов, которые при надувании могут лопнуть. В этом случае раковые опухоли могли бы стать для организма более опасными.