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Какие симптомы указывают на рак языка 

Мира Маркина 2 часа назад
Какие симптомы указывают на рак языка
Фото: depositphotos.com
Онколог Михаил Маснянкин перечислил симптомы, указывающие на рак языка. Об этом сообщает "Пятый канал".
По словам медика, трещины и неприятные ощущения на слизистой оболочке могут говорить о начале образования там злокачественной опухоли.
На поздней стадии проявляются кровоподтеки и кровотечения. Однако на ранней стадии диагностировать недуг довольно сложно. Именно поэтому, по словам Маснянкина, при появлении боли во рту необходимо сразу же идти к врачу. Специалист подчеркнул, — чаще всего болезнь поражает курильщиков.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что младенец оказался при смерти из-за аномально большого языка.
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