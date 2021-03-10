Какие симптомы указывают на рак языка 

Онколог Михаил Маснянкин перечислил симптомы, указывающие на рак языка. Об этом сообщает "Пятый канал".

По словам медика, трещины и неприятные ощущения на слизистой оболочке могут говорить о начале образования там злокачественной опухоли.

На поздней стадии проявляются кровоподтеки и кровотечения. Однако на ранней стадии диагностировать недуг довольно сложно. Именно поэтому, по словам Маснянкина, при появлении боли во рту необходимо сразу же идти к врачу. Специалист подчеркнул, — чаще всего болезнь поражает курильщиков.