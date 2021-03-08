«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес 

Природа подарила человеку много уникальных вещей, и зубы — одна из них. Зубная эмаль считается самым твердым органом в человеческом организме, но и она иногда может «болеть».

Кариес — это заболевание твердых тканей зуба. Так как он со временем «поедает» все больше здоровых тканей, его принято делить на несколько форм в зависимости от степени поражения. Если вовремя спохватиться и заняться лечением, то кариес сильного вреда зубу не принесет. Иногда при выявлении его на ранней стадии можно даже обойтись без сверления полости и пломб.

Смотрите видео и узнаете, что провоцирует появление кариеса.