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«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес 

Катерина Саломе 8 часов назад
Природа подарила человеку много уникальных вещей, и зубы — одна из них. Зубная эмаль считается самым твердым органом в человеческом организме, но и она иногда может «болеть».
Кариес — это заболевание твердых тканей зуба. Так как он со временем «поедает» все больше здоровых тканей, его принято делить на несколько форм в зависимости от степени поражения. Если вовремя спохватиться и заняться лечением, то кариес сильного вреда зубу не принесет. Иногда при выявлении его на ранней стадии можно даже обойтись без сверления полости и пломб.
Смотрите видео и узнаете, что провоцирует появление кариеса.
Ранее «Рамблер» сообщал, о каких болезнях сигнализирует сыпь на губах.
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