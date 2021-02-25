Любое высыпание на губах является проблемой дерматологического характера. Сыпь может появляться на любом участке губ, а также вокруг рта. Часто этот симптом не причиняет особых неудобств, кроме косметического дефекта. Но порой высыпание на губах может быть признаком инфекционных или воспалительных процессов, поэтому игнорировать его не стоит. "Рамблер" расскажет, о каких болезнях сигнализирует сыпь на губах.

Вирус герпеса

Многие люди сталкиваются с неприятными, болезненными волдырями на поверхности губ. Причиной заболевания является внедрение в организм вируса. Длительное время он может пребывать в организме, не проявляясь. А при появлении благоприятных для себя условий активизируется и вызывает неприятные симптомы. Причинами активизация герпесвируса являются: частые стрессы и эмоциональные перенапряжения, ослабленность иммунной системы, перенесенные простудные или острые респираторно-вирусные заболевания.

Аллергическая реакция

Часто высыпавшие пузырьки или прыщики, которые сопровождаются отеком, являются следствием аллергической реакции. Раздражителем могут стать косметические средства, продукты, зубная паста. Появляется высыпание над нижней или над верхней губой у взрослого или у ребенка. Губы могут опухать, появляется зуд, высыпания на губах в виде пузырьков, покраснение и гиперемия.

Расширение сальных желез

Это явление может случаться вследствие гормонального дисбаланса в организме. Мелкая сыпь на губах нередко появляется в период полового созревания. Также такая проблема может появляться у женщин во время вынашивания ребенка. Очень редко увеличение сальных желез происходит при глистных инвазиях, патологиях надпочечников, заболеваниях печени либо органов репродуктивной системы.

Пероральный дерматит

резкая перемена климатических условий;

нарушения в работе нервной системы;

избыточное использование косметических средств, особенно некачественных либо просроченных;

продолжительное пребывание на солнце либо в солярии;

гиперчувствительность кожи. С этим заболеванием чаще сталкиваются женщины после сорока лет. Основными его проявлениями являются обильная сыпь, зуд и боль, шелушение кожи, припухлость, утрата чувствительности. Причинами такого явления становятся:

Болезнь Фордайса

Эта патология сопровождается появлением узелков или гранул белого окраса. Такая реакция эпидермиса обусловлена расширением сальных желез вследствие гормональных сбоев. Чаще всего встречается у подростков и беременных.