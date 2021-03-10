Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Почему так плохо во время похмелья 

Катерина Саломе 2 часа назад
Впервые наши предки пристрастились к алкоголю около десяти миллионов лет назад. Проводя генетические исследования останков, ученые обнаружили ферменты, отвечающие за переработку спиртных напитков. Благодаря научному прогрессу удалось узнать о том, когда и почему мы стали "дружить" с алкоголем, но и более детально изучить этанол и его влияние на человеческий организм.
Смотрите видео, чтобы узнать, почему же так плохо во время похмелья.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, с какими болезнями помогает бороться пиво.
Наука , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему так плохо во время похмелья
05:06
Почему так плохо во время похмелья
Наука
Почему постоянно хочется интимной близости
05:37
Почему постоянно хочется интимной близости
Наука
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
04:41
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
Наука
Самые странные вещи, найденные рентгеном
09:07
Самые странные вещи, найденные рентгеном
Наука
Кому грозит язва желудка
06:10
Кому грозит язва желудка
Болезни и лекарства
10 самых опасных вирусов в мире
06:13
10 самых опасных вирусов в мире
Наука
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение