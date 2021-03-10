Почему так плохо во время похмелья 

Впервые наши предки пристрастились к алкоголю около десяти миллионов лет назад. Проводя генетические исследования останков, ученые обнаружили ферменты, отвечающие за переработку спиртных напитков. Благодаря научному прогрессу удалось узнать о том, когда и почему мы стали "дружить" с алкоголем, но и более детально изучить этанол и его влияние на человеческий организм.

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