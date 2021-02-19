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Почему зубы мудрости растут криво 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Зубы мудрости есть у всех, но проблемы они доставляют только некоторым людям. Наверняка вы слышали жалобы от своих знакомых о том, что у них постоянно болят зубы мудрости из-за того, что они растут криво. Как правило, они упираются в десну, а она, в свою очередь, воспаляется.
Гораздо реже встречаются люди, которые вообще не замечают, как у них вырастают "восьмерки". Вы можете всю жизнь регулярно ходить к стоматологам на осмотры и вовремя лечить зубы, но не сможете на 100% избежать болезненного роста зубов мудрости. Одни ждут, когда "восьмерки" вырастут, а другие удаляют их сразу, как только появились болезненные ощущения. Смотрите видео и узнайте, от чего зависит то, как они растут.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников развеял популярный миф об опасности кофе.
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