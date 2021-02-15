Правда ли, что плакать полезно 

Все мы периодически льем слезы. Даже суровые, брутальные мужчины выплакивают не менее одного-трех литров слез в день. Но почему мы вообще плачем и зачем эти слезы нужны? Например, во времена Средневековья считалось, якобы эмоции так раскаляют мозг, что он практически закипает и выпускает пар через слезы. Конечно, на сегодняшний день существует более научное объяснение.

Смотрите видео, чтобы узнать, почему мы плачем и правда ли, что это полезно.