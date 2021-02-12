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Что будет, если пить воду с куркумой по утрам 

Стелла Шмель 3 часа назад
Куркума считается одной из самых полезных специй. В ней достаточно полезных свойств, чтобы благотворно влиять на работу организма. Еще в древности эту специю использовали для лечения.
В составе куркумы содержится витамин B6, C и другие. Железо, магний, медь, марганец и другие полезные элементы.
Куркума способствует снятию воспалительных процессов в организме, укрепляет иммунитет, снижает риск тромбообразования, восстанавливает печень. Это далеко не полный список того, как может помочь употребление куркумы.
В ролике вы узнаете не только о ее полезных свойствах, но и как правильно употреблять куркуму по утрам.
Ранее "Рамблер" писал о болезнях, от которых защищает вода.
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