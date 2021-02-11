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Болезни, от которых защищает вода 

Александра Нечаева 5 часов назад
Болезни, от которых защищает вода
Фото: Depositphotos
Самая простая и вместе с тем самая необходимая нам жидкость — это вода. Прожить без нее человеку удастся лишь ограниченное количество времени. И немногие знают и всерьез задумываются о том, что обычная питьевая вода на самом деле чудесный доктор, способный вылечить и предотвратить некоторые серьезные заболевания. О них читайте в материале «Рамблера».

Инсульты и инфаркты

Одна из главных причин инфарктов и инсультов — тромбы. Случается так, что кровь становится более густой, что затрудняет передвижение эритроцитов. Это, в свою очередь провоцирует образование тромбов. Одной из причин «загустения» крови может быть недостаточное количество воды. Объем же жидкости более 2 литров в день помогает крови оставаться жидкой, «разжижает» ее, таким образом, являясь профилактикой инсультов и инфарктов.

Некоторые виды онкологии

Одной из причин рака мочевого пузыря являются скапливающиеся в нем токсины и канцерогены. Достаточное количество воды помогает вымывать накопленную «грязь», защищая мочевой пузырь от болезни.
Примерно так же обстоит ситуация и с кишечником. Одним из факторов развития рака кишечника может быть хронический запор. Возникает эта проблема как раз из-за недостатка жидкости в организме: кишечнику необходимо большое ее количество (около 7-8 литров) для правильной работы. В противном случае из остатков пищи образуется комок, который становится причиной запора.

Работа мозга

Вы, возможно, удивитесь, но простая вода способна предотвратить ухудшение работы мозга. Дело в том, что при дефиците жидкости в организме мозг недополучает питание и кислород (помним о густоте крови и влиянии на это воды), в результате чего уменьшается его объем. От этого страдают память, внимание, интеллект и возникают различные заболевания. Вода — отличное средство профилактики.
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