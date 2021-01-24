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Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне 

Катерина Саломе 51 минуту назад
Не зря говорят, что крепкий сон — залог здоровья. Когда человек спит, в его организме происходит множество жизненно важных процессов, способствующих восстановлению энергии и регенерации тканей.
В среднем человеку необходимо восемь часов сна в день, тем не менее требуемое организмом количество времени может незначительно отличаться. Важно соблюдать нужную норму, так как при регулярных недосыпах существует риск развития различных заболеваний.
Иногда люди сталкиваются со странными явлениями во сне, например, с сонным параличом. Об этом и других необычных явлениях вы можете узнать, посмотрев видео.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему важно перестать солить пищу.
Наука , Видео
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