Почему важно перестать солить пищу 

Если вы интересуетесь здоровым образом жизни, то наверняка знаете, что для поддержания благоприятного состояния организма нужно сокращать употребление многих продуктов.

Одним из таких считается соль. Она может навредить кровеносной и пищеварительной системе. Кроме того, соль опасна для людей, страдающих хроническими заболеваниями почек, а также сердца и сосудов.

Во многих больницах и санаториях пациентам на реабилитации дают блюда без соли. Все это делают для того, чтобы организм не перегружался во время переработки соленой пищи.