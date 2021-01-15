Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу 

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Международная группа ученых идентифицировала новые фрагменты антител к коронавирусу. Об этом сообщают MedicalXpress и EurekAlert.

"Нанотела" меньше классических антител, поэтому они быстрее проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах. Авторам статьи удалось объединить нанотела в эффективные молекулы, которые атакуют вирус.

Дело в том, что наша иммунная система вырабатывает бесконечное количество антител, однако не все могут победить коронавирус.

Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпака и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему. Простой вариант вырабатываемых соединений могут служить основой для нанотел.

"В общей сложности мы получили десятки антител, которые проанализировали дополнительно", — рассказал ведущий автор исследования и руководитель отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг.

Изучив анализы крови животных, ученые обнаружили белок-шик, который работает в виде мишени для вируса.

"Нанотела запускают структурное изменение до того, как вирус встречает свою клетку-мишень. Изменения, вероятно, будут необратимы. Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их".

Также учение "сшили" нанотела, которые связываются с двумя разными участками белка-шипа коронавируса. Этот вариант помог блокировать способность вируса распространяться между клетками человека.