Ученые выявили белок, определяющий тяжесть коронавируса 

Все новости на карте

Ученые из США обнаружили белок, который выявляет SARS-CoV-2 и определяет иммунный ответ на вирус. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Специалисты изучили 16 белков, которые связывают вирусную РНК в эпителии легких человека. Оказалось, что преобладающий сенсор, ответственный за активацию интерферона, — MDA-5. Он обнаруживает двухцепочечную вирусную РНК.

"Наше исследование показало, что MDA-5 — это иммунный полицейский, которому поручено следить за SARS-CoV-2 и вызывать подмогу", — рассказал руководитель исследования Сумит Чанда.

По его словам, исследование позволит в будущем избегать тяжелого течения COVID-19. Ученый объяснил, что от реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов, которая влияет на тяжесть заболевания.