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Ученые выявили белок, определяющий тяжесть коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
Ученые выявили белок, определяющий тяжесть коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из США обнаружили белок, который выявляет SARS-CoV-2 и определяет иммунный ответ на вирус. Исследование опубликовано в журнале Cell.
Специалисты изучили 16 белков, которые связывают вирусную РНК в эпителии легких человека. Оказалось, что преобладающий сенсор, ответственный за активацию интерферона, — MDA-5. Он обнаруживает двухцепочечную вирусную РНК.

"Наше исследование показало, что MDA-5 — это иммунный полицейский, которому поручено следить за SARS-CoV-2 и вызывать подмогу", — рассказал руководитель исследования Сумит Чанда.

По его словам, исследование позволит в будущем избегать тяжелого течения COVID-19. Ученый объяснил, что от реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов, которая влияет на тяжесть заболевания.

"Это также создает возможности для разработки вакцин против COVID-19, которые включают адъюванты для усиления передачи сигналов MDA-5", — добавил Сумит Чанда.

Ранее "Рамблер" сообщал, что биолог рассказал, как остановить распространение мутаций COVID.
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