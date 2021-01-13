Биолог рассказал, как остановить распространение мутаций COVID

Эволюционный биолог Георгий Базыкин назвал способ остановить мутации COVID-19, которые делают его еще более заразным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, для этого необходимо сократить количество вируса на Земле. В качестве примера Базыкин привел случай из Дании, где после обнаружения мутации вируса были уничтожены 17 миллионов норок. Это было сделано, чтобы остановить появление мутаций.

Чтобы воспрепятствовать распространению вируса Базыкин советует носить маски, избегать массовых скоплений людей, соблюдать дистанцию, мыть руки и проветривать помещения.