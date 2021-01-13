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Стопкоронавирус.рф

Биолог заявил, как остановить распространение мутаций COVID 

Даня Виттиг 2 часа назад
Биолог рассказал, как остановить распространение мутаций COVID
Фото: Рамблер
Эволюционный биолог Георгий Базыкин назвал способ остановить мутации COVID-19, которые делают его еще более заразным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По мнению эксперта, для этого необходимо сократить количество вируса на Земле. В качестве примера Базыкин привел случай из Дании, где после обнаружения мутации вируса были уничтожены 17 миллионов норок. Это было сделано, чтобы остановить появление мутаций.
Чтобы воспрепятствовать распространению вируса Базыкин советует носить маски, избегать массовых скоплений людей, соблюдать дистанцию, мыть руки и проветривать помещения.

«Чем меньше будет число новых случаев заболевания, тем меньше будет новых мутаций».

Ранее "Рамблер" сообщал, что влияет на тяжесть течения вируса.
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