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Ученые нашли способ избежать смертельно опасных инфекций 

Мира Маркина 15 часов назад
Ученые нашли способ избежать смертельно опасных инфекций
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из Вистаровского Института выявили класс соединений, которые сочетают в себе свойства антибиотиков с их прямым воздействием на бактерии и иммуномодуляторов, способствующих быстрому иммунному ответу против микробов, которые обладают устойчивостью к лекарствам. Новый способ избежать смертельно опасных инфекций был изложен в журнале Nature.
Исследователи находились в поиске веществ, нацеленных на специфический метаболический путь у бактерий — метил-D-эритритолфосфатный или немевалонатный. Он отвечает за синтез изопреноидов — молекул, необходимых для выживания патогенных бактерий. Ключевым компонентом данного пути является фермент IspH, который присутствует у многих патогенных микроорганизмов.
Эксперты применили компьютерное моделирование для поиска самых эффективных ингибиторов IspH, которым бы удалось проникнуть через бактериальную стенку, что недоступно ряду других веществ.
Как оказалось, выявленные ингибиторы могут стимулировать иммунную систему, что делает их более эффективными препаратами, чем многие антибиотики. Вдобавок к этому, все протестированные соединения не были токсичными для человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли семь тревожных симптомов COVID-19.
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