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Ученые назвали семь тревожных симптомов COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Ученые назвали семь тревожных симптомов COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые Королевского колледжа Лондона назвали семь симптомов коронавируса, которые требуют немедленной реакции. Об этом сообщает Daily Express.
Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.
Специалисты также рекомендуют проходить самодиагностику, например, каждое утро проверять обоняние.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач рассказал, как избежать заражения COVID-19 от члена семьи.
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