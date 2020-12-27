Ученые назвали семь тревожных симптомов COVID-19 

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Ученые Королевского колледжа Лондона назвали семь симптомов коронавируса, которые требуют немедленной реакции. Об этом сообщает Daily Express.

Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.

Специалисты также рекомендуют проходить самодиагностику, например, каждое утро проверять обоняние.