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Врач рассказал, как избежать заражения COVID-19 от члена семьи 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Как избежать заражения COVID-19 от члена семьи
Фото: depositphotos.com
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как не заразиться коронавирусом, если кто-то в семье заболел. Об этом он сообщил в разговоре с радио Sputnik.
По словам медика, если у членов семьи появились насморк, температура, кашель, головная и мышечная боли, необходимо перейти на противоэпидемический режим, так как все, кто находится рядом, рискуют тоже заразиться.
До результата теста на COVID-19, больной должен изолироваться в отдельной комнате. В общих помещениях Владислав Жемчугов призвал надевать маски. При этом лучше, если прием пищи будет раздельным. Также нужно чаще проветривать жилье и дважды в день проводить влажную уборку.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 28 284 новых случая COVID-19.
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Коронавирус , Владислав Жемчугов , ИА Sputnik
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