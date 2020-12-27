Как избежать заражения COVID-19 от члена семьи

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как не заразиться коронавирусом, если кто-то в семье заболел. Об этом он сообщил в разговоре с радио Sputnik.

По словам медика, если у членов семьи появились насморк, температура, кашель, головная и мышечная боли, необходимо перейти на противоэпидемический режим, так как все, кто находится рядом, рискуют тоже заразиться.

До результата теста на COVID-19, больной должен изолироваться в отдельной комнате. В общих помещениях Владислав Жемчугов призвал надевать маски. При этом лучше, если прием пищи будет раздельным. Также нужно чаще проветривать жилье и дважды в день проводить влажную уборку.