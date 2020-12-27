В России выявлено 28 284 новых случая COVID-19 

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За последние сутки в России зафиксировали 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

Зарегистрировано 552 летальных исхода, полностью выздоровело 24 390 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки в Москве (6620) и Санкт-Петербурге (3761). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии коронавируса в России зафиксировано 3 050 248 инфицированных. Умерло 54 778 человек, выздоровело — 2 450 829.