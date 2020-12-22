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Ученые обнаружили новый тревожный признак смерти 

Катерина Саломе 14 часов назад
Ученые обнаружили новый тревожный признак смерти
Фото: globallookpress.com
Международная группа ученых определила новый тревожный признак скорой смерти. Специалисты обнаружили, что на высокий риск инсульта и сердечного приступа может указывать разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке. Об этом сообщается в опубликованной в журнале Hypertension статье.
Эксперты провели метаанализ, в ходе которого проанализировали результаты 24 различных исследований. В общей сложности они рассмотрели информацию о 54 тысяч человек из Европы, США, Африки и Азии.
Оказалось, что большая разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий. Это в свою очередь может повлиять на кровоток. Ученые обнаружили, что риск стенокардии, инфаркта или инсульта на один процент в течение 10 следующих лет увеличивал каждый дополнительный миллиметр ртутного столба разницы.
При этом 10 миллиметров ртутного столба разницы является верхним пределом нормы. Ее превышение встречается у 11 процентов людей с высоким кровяным давлением, что соответствует четырем процентам населения.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач назвал три способа защиты от инсульта и инфаркта.
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