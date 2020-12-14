Названа новая опасность высокого давления 

Ученые из Бразилии обнаружили новую опасность, возникающую на фоне высокого кровяного давления. Подробное исследование опубликовано в MedicalXpress.

Исследователи провели анализ данных семи тысяч взрослых пациентов до 59 лет, за которыми велось наблюдение на протяжении четырех лет. Оказалось, что систолическое артериальное давление 121-139 миллиметров ртутного столба и диастолическое давление 81-89 миллиметров ртутного столба способствует ускоренному снижению когнитивных функций. Это свойственно людям среднего и старшего возраста, которые не принимали антигипертензивные препараты. Ученые также выяснили, что даже самые непродолжительные приступы высокого давления снижают когнитивные функции.

Пока что ученые относят к недостаткам своей научной работы относительно небольшой период наблюдения и то, что участники эксперимента сами сообщали о гипертонии.