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Названа новая опасность высокого давления 

Стелла Шмель 2 часа назад
Названа новая опасность высокого давления
Фото: depositphotos.com
Ученые из Бразилии обнаружили новую опасность, возникающую на фоне высокого кровяного давления. Подробное исследование опубликовано в MedicalXpress.
Исследователи провели анализ данных семи тысяч взрослых пациентов до 59 лет, за которыми велось наблюдение на протяжении четырех лет. Оказалось, что систолическое артериальное давление 121-139 миллиметров ртутного столба и диастолическое давление 81-89 миллиметров ртутного столба способствует ускоренному снижению когнитивных функций. Это свойственно людям среднего и старшего возраста, которые не принимали антигипертензивные препараты. Ученые также выяснили, что даже самые непродолжительные приступы высокого давления снижают когнитивные функции.
Пока что ученые относят к недостаткам своей научной работы относительно небольшой период наблюдения и то, что участники эксперимента сами сообщали о гипертонии.
Ранее "Рамблер" писал, что названы четыре симптома для госпитализации с COVID-19.
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Наука
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