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Стопкоронавирус.рф

Названы четыре основных симптома для госпитализации с COVID-19 

Стелла Шмель 4 часа назад
Названы четыре симптома для госпитализации с COVID-19
Фото: depositphotos.com
Без определенных показаний к госпитализации больных с коронавирусом в стационар не кладут. Об этом заявил директор и главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах в разговоре с изданием "Росбалт".

"Класть пациента в больницу или нет, решает не врач скорой помощи, не терапевт и не врач амбулаторной сети, а только врач приемного отделения, который до этого 10 лет учился и знает, при каких условиях пациента нужно госпитализировать. Он решает, отпустить человека домой, оставить на день или на три дня под наблюдением врачей. Насчет этого также существуют методические указания, приказы и распоряжения комздрава и Минздрава",

— сказал он.
Медик добавил, что для показанием к госпитализации являются четыре основных симптома — это одышка, кашель, сатурация кислорода меньше 93, температура.

"До 50-60% пациентов в наших стационарах лежат для того, чтобы дышать кислородом. Если бы у них дома были пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом и кислородные концентраторы, их можно было бы не госпитализировать. Как только уровень опустится — начать дышать. Если восстанавливается, все в порядке, а если нет — тогда уже точно госпитализировать. Понятное дело, что мы сейчас говорим об условно здоровых людях, которые не входят в группы риска",

— заключил врач.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал жалобы людей спустя месяцы после COVID-19.
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Комментарии 6
Коронавирус , Лев Авербах , Минздрав РФ , Росбалт
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