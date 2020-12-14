Названы четыре симптома для госпитализации с COVID-19

"До 50-60% пациентов в наших стационарах лежат для того, чтобы дышать кислородом. Если бы у них дома были пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом и кислородные концентраторы, их можно было бы не госпитализировать. Как только уровень опустится — начать дышать. Если восстанавливается, все в порядке, а если нет — тогда уже точно госпитализировать. Понятное дело, что мы сейчас говорим об условно здоровых людях, которые не входят в группы риска",