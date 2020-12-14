Названы четыре симптома для госпитализации с COVID-19

"Класть пациента в больницу или нет, решает не врач скорой помощи, не терапевт и не врач амбулаторной сети, а только врач приемного отделения, который до этого 10 лет учился и знает, при каких условиях пациента нужно госпитализировать. Он решает, отпустить человека домой, оставить на день или на три дня под наблюдением врачей. Насчет этого также существуют методические указания, приказы и распоряжения комздрава и Минздрава",
"До 50-60% пациентов в наших стационарах лежат для того, чтобы дышать кислородом. Если бы у них дома были пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом и кислородные концентраторы, их можно было бы не госпитализировать. Как только уровень опустится — начать дышать. Если восстанавливается, все в порядке, а если нет — тогда уже точно госпитализировать. Понятное дело, что мы сейчас говорим об условно здоровых людях, которые не входят в группы риска",