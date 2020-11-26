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Названа взаимосвязь между цветом глаз человека и болезнями 

Стелла Шмель 1 час назад
Найдена связь между цветом глаз и болезнями
Фото: depositphotos.com
Ученые выявили взаимосвязь между цветом человеческих глаз и болезнями, к которым есть склонность.. Связь между предрасположенностью к определенным заболеваниям у людей с конкретным цветом глаз выявили ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо. Об этом пишет издание Freundin.
Таким образом удалось выяснить, что люди с темно-карими и черными глазами склонны к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ. Одновременно с этим у них меньше предрасположенности к раку кожи или глаз, так как их глаза защищены от ультрафиолетовых лучей.
Зеленоглазые люди реже страдают депрессией и обладают более высоким болевым порогом.
Голубоглазые люди обладают склонностью к алкогольной зависимости, а также более чувствительны к ультрафиолету.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые объяснили, как распознать нехватку витамина D.
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