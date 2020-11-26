Найдена связь между цветом глаз и болезнями

Ученые выявили взаимосвязь между цветом человеческих глаз и болезнями, к которым есть склонность.. Связь между предрасположенностью к определенным заболеваниям у людей с конкретным цветом глаз выявили ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо. Об этом пишет издание Freundin.

Таким образом удалось выяснить, что люди с темно-карими и черными глазами склонны к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ. Одновременно с этим у них меньше предрасположенности к раку кожи или глаз, так как их глаза защищены от ультрафиолетовых лучей.

Зеленоглазые люди реже страдают депрессией и обладают более высоким болевым порогом.

Голубоглазые люди обладают склонностью к алкогольной зависимости, а также более чувствительны к ультрафиолету.